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04.01.2020 11:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Рождество дежурные метро помогут пассажирам МЦД

Текст: Любовь Проценко

Дежурные сотрудники в метро помогут правильно выбрать маршрут МЦД, расскажут о тарифах и правилах валидации, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
На МЦД со 2 декабря добавлено более миллиона пассажирских мест

В пресс-службе пояснили, что в Рождество и утром, и вечером в часы пик они будут дежурить на 16 станциях МЦД. При необходимости подскажут, как пройти к платформам, воспользоваться картой "Тройка" на вход и выход. А правильно составленный с их помощью маршрут поможет москвичам, жителям Подмосковья и гостям столицы сэкономить время на дорогу.

Дежурить сотрудники Московского метрополитена будут на станциях Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск. Узнать их можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Находиться дежурные будут у входов на станциях диаметров или в зоне турникетов.

Напомним, с запуском МЦД в столичном регионе появился новый современный вид общественного транспорта с тактовым движением поездов, выгодными тарифами и новыми альтернативными маршрутами. Уже за первый месяц их работы разгрузились порядка 20 станций Московского метро. Свободнее стало прежде всего на станциях, прежде использовавшихся пассажирами для пересадки с метро на электрички.

На двух диаметрах в течение первого месяца работы увеличена длина поездов "Иволга" с 6 до 11 вагонов. Благодаря этому добавилось более 1 млн пассажирских мест в сутки.
Когда и какие новые станции появятся на МЦД

Продолжается и обновление навигации. В частности, добавилось более 5 тысяч элементов навигации на станциях диаметров, появилось около 200 обновленных схем метро с диаметрами.

Справка "РГ"

Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на пересадочные метро и МЦК, нужно активировать карту "Тройка" в любой кассе метро. Можно так же активировать билет "Кошелек" карты "Тройка" в автоматах по продаже билетов на станциях метро. При активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации карты "Тройка" не ограничен. Все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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