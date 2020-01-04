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04.01.2020 18:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице стартует акция по утилизации новогодних елок

Текст: Любовь Проценко

В воскресенье, 5 января, в столице стартует акция по утилизации новогодних елей "Елочный круговорот"

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Как сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, акция будет проходить до конца февраля. Не нужно выкидывать елки в ближайший мусорный контейнер, советуют экологи. Лучше отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. Позднее ее могут использовать в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах для содержания животных. Таких пунктов в этом году откроется в Москве 379.

Напомню, такая акция проводится в городе с 2016 года. Принимают не только елки, но и пихты, и сосны. Лишь бы на них не было украшений и елочной мишуры. Перечень адресов пунктов можно найти на сайте Мосприроды.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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