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04.01.2020 20:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Столото" назвали сроки получения выигранного миллиарда

Текст: Любовь Проценко

Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото". При этом подчеркнули, что по уважительной причине этот срок может быть увеличен еще на три года.

Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу

Такой порядок существует в нашей стране для победителей всех государственных лотерей. Если же участник за это время не объявится, деньги будут перечислены в государственный бюджет. Причем, уважительной может быть признана почти любая причина, заявили в "Столото", "поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш".

1 января стало известно, что житель столицы выиграл в "Русское лото" 1 миллиард рублей. Именно 1 января состоялся праздничный тираж первого в истории страны случая розыгрыша такой суммы. В нем участвовало более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Подмосковье за 100 рублей.

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