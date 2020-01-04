В "Столото" назвали сроки получения выигранного миллиарда

Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото". При этом подчеркнули, что по уважительной причине этот срок может быть увеличен еще на три года.

Такой порядок существует в нашей стране для победителей всех государственных лотерей. Если же участник за это время не объявится, деньги будут перечислены в государственный бюджет. Причем, уважительной может быть признана почти любая причина, заявили в "Столото", "поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш".

1 января стало известно, что житель столицы выиграл в "Русское лото" 1 миллиард рублей. Именно 1 января состоялся праздничный тираж первого в истории страны случая розыгрыша такой суммы. В нем участвовало более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Подмосковье за 100 рублей.