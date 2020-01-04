В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии

В Воронеже случилось возгорание в общежитии на улице Хользунова. Из здания эвакуировано более 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в общежитии поступило в 9:56. На место происшествия были направлены пять пожарных расчетов. Оказалось, что загорелась мебель в комнате на пятом этаже площадью 20 квадратных метров.

В 10:07 пожар был ликвидирован. Из здания были эвакуированы 72 человека. По оперативной информации МЧС, пострадавших нет. В тоже время РИА Новости сообщает о четырех пострадавших, которых пожарные вывели "с масками спасаемого".

Всего к тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники.