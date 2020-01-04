На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение

Жители города Углегорск Сахалинской области в субботу утром ощутили землетрясение, произошедшее в Татарском проливе.

По информации регионального управления МЧС, землетрясение было зарегистрировано в 07.46 по местному времени в 59 километрах восточнее города Советская Гавань на глубине девять километров. Магнитуда составила 4.1.

"Землетрясение ощутили жители г. Углегорск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - отмечено в сообщении управления МЧС.

Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.

Сейчас оперативные группы муниципальной администрации и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.