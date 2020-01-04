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04.01.2020 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии город остался без света из-за пули в трансформаторе

Текст: Владимир Таюрский

Якутские энергетики, восстанавливая подачу электричества в городе Мирный, обнаружили в отключившемся трансформаторе пулевое отверстие.

На Кубани устранили аварию, оставившую без воды 160 тысяч человек

Аварийное отключение электричества в Мирном произошло в пятницу вечером. При ремонте отключившегося трансформатора выяснилось, что его  радиатор охлаждения пробит пулей.

Как сообщила в субботу пресс-служба Западных электрических сетей "Якутскэнерго", подача электричества в города восстановлена, ограничений для потребителей сейчас нет. А по факту обнаружения пулевого отверстия в радиаторе охлаждения трансформатора на подстанции "Западная" направлено заявление в полицию. Правоохранительными органами ведется проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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