В Якутии город остался без света из-за пули в трансформаторе

Якутские энергетики, восстанавливая подачу электричества в городе Мирный, обнаружили в отключившемся трансформаторе пулевое отверстие.

Аварийное отключение электричества в Мирном произошло в пятницу вечером. При ремонте отключившегося трансформатора выяснилось, что его радиатор охлаждения пробит пулей.

Как сообщила в субботу пресс-служба Западных электрических сетей "Якутскэнерго", подача электричества в города восстановлена, ограничений для потребителей сейчас нет. А по факту обнаружения пулевого отверстия в радиаторе охлаждения трансформатора на подстанции "Западная" направлено заявление в полицию. Правоохранительными органами ведется проверка.