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04.01.2020 04:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках

Текст: Юрий Батин

В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.

Молодая мать обратилась к медикам за срочной помощью малышу. В регистратуре она объяснила, что ребенок два дня не ест из-за острой зубной боли. Ее направили в один из стоматологических кабинетов, но врач отказал в приеме, не называя причин.

Фото: МВД России
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Как сообщает РИА Новости, женщина потребовала, чтобы он написал письменный отказ. Но и эту ее просьбу стоматолог проигнорировал. А когда она стала снимать происходящее на мобильный телефон, врач применил силу. Вырывая телефон у нее из рук, он сломал посетительнице два пальца. Кроме того, пострадавшая получила сотрясение мозга.

Происшествие получило неоднозначную оценку горожан. В социальных сетях многие пишут, что знают этого врача как вежливого специалиста. Однако в администрации Уссурийска факт применения насилия по отношению к пациентке подтвердили. Здесь отметили, что материалы направлены в следственные органы.

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