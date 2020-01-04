В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках

В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.

Молодая мать обратилась к медикам за срочной помощью малышу. В регистратуре она объяснила, что ребенок два дня не ест из-за острой зубной боли. Ее направили в один из стоматологических кабинетов, но врач отказал в приеме, не называя причин.

Как сообщает РИА Новости, женщина потребовала, чтобы он написал письменный отказ. Но и эту ее просьбу стоматолог проигнорировал. А когда она стала снимать происходящее на мобильный телефон, врач применил силу. Вырывая телефон у нее из рук, он сломал посетительнице два пальца. Кроме того, пострадавшая получила сотрясение мозга.

Происшествие получило неоднозначную оценку горожан. В социальных сетях многие пишут, что знают этого врача как вежливого специалиста. Однако в администрации Уссурийска факт применения насилия по отношению к пациентке подтвердили. Здесь отметили, что материалы направлены в следственные органы.