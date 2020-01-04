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04.01.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искусственный интеллект обогнал врачей в точности диагностики рака

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система искусственного интеллекта (ИИ), разработанная компанией Google, показала впечатляющие результаты диагностики рака молочной железы на основе данных маммографического скрининга. В ряде случаев компьютеру удалось обогнать опытных онкологов.

Опубликованное в журнале Nature исследование проводилось в Великобритании и США, пишет Reuters. По данным Американского онкологического общества, врачи пропускают порядка 20 процентов случаев рака молочной железы, также высок процент ложноположительных результатов.

Фото: iStock
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Материалом для исследования стали около 28 тысяч маммограмм жительниц США и Великобритании. Результаты обучения ИИ показали, что компьютер практически сравнялся по точности диагностики с опытными врачами. В то же время количество ложноположительных результатов снизилось на 5,7 процента в группе США и на 1,2 процента в британской.

ИИ также поставил большее количество правильных диагнозов там, где онкологи не сумели распознать рак: на 9,4 процента больше в США и на 2,7 процента больше в Великобритании. Различия в цифрах между двумя странами связаны с разными способами диагностики и частотой проводимых исследований.

Однако специалисты говорят, что необходимы более тщательные исследования возможностей и точности ИИ. Также до внедрения системы в клиническую практику в полной мере должны быть получены все согласования контролирующих органов, на что может уйти несколько лет.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Онкология: как победить рак

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