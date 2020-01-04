Искусственный интеллект обогнал врачей в точности диагностики рака

Система искусственного интеллекта (ИИ), разработанная компанией Google, показала впечатляющие результаты диагностики рака молочной железы на основе данных маммографического скрининга. В ряде случаев компьютеру удалось обогнать опытных онкологов.

Опубликованное в журнале Nature исследование проводилось в Великобритании и США, пишет Reuters. По данным Американского онкологического общества, врачи пропускают порядка 20 процентов случаев рака молочной железы, также высок процент ложноположительных результатов.

Материалом для исследования стали около 28 тысяч маммограмм жительниц США и Великобритании. Результаты обучения ИИ показали, что компьютер практически сравнялся по точности диагностики с опытными врачами. В то же время количество ложноположительных результатов снизилось на 5,7 процента в группе США и на 1,2 процента в британской.

ИИ также поставил большее количество правильных диагнозов там, где онкологи не сумели распознать рак: на 9,4 процента больше в США и на 2,7 процента больше в Великобритании. Различия в цифрах между двумя странами связаны с разными способами диагностики и частотой проводимых исследований.

Однако специалисты говорят, что необходимы более тщательные исследования возможностей и точности ИИ. Также до внедрения системы в клиническую практику в полной мере должны быть получены все согласования контролирующих органов, на что может уйти несколько лет.