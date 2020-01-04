Открылись магазины ненужных новогодних подарков

В Перми появилось сразу несколько магазинов, куда горожане могут принести новогодние подарки, которые им не пригодились и обменять их на что-то более полезное.

Как пояснили "Российской газете" в одном из таких магазинов, условие только одно - вещь должна находиться в "подарочном" состоянии, то есть без видимых дефектов и слишком явных следов использования. Это могут быть сувениры, фоторамки, кружки, свечи, парфюмерия, книги, открытки, словом все, что не подошло или не понравилось.

Эту акцию продавцы придумали перед Новым годом. Они объявили о том, что ненужные подарки можно будет либо обменять на то, что может пригодиться, либо просто отдать в качестве благотворительности.

"Принесенные нам вещи мы либо передаем тем, кто может остаться в праздники совсем без приятных сюрпризов, либо продаем их по чисто символической цене от 10 до 100 рублей", - говорит соруководитель магазина Марина Носкова. По ее словам, в основном сдавать подарки приходит молодежь. Обычно приносят мягкие игрушки, блокнотики, бижутерию, а также небольшие презенты, сувениры, поделки, книги, посуду.

Впрочем, те, кто не хочет отдавать ненужный подарок просто так, имеют возможность сделать это в другом магазине. Там ненужное готовы купить, после чего магазин сделает наценку и выставит на продажу за более высокую цену. По уверению пиар-директора этого магазина, среди пермяков достаточно много желающих таким образом избавиться от ненужных новогодних даров.