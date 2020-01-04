Новости

Юрий Лоза написал новогодний стишок 16:25
Врач: Спустя шесть лет после аварии Шумахер уже не тот, каким мы его помним 16:16
Вышел новый трейлер хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 16:13
МИД Ирана выступил против роста напряженности в регионе 15:47
Открылись магазины ненужных новогодних подарков 15:33
На Урале енот покусал ребенка в контактном зоопарке 15:25
НАТО приостановил работу своей тренировочной миссии в Ираке 15:23
Топ-12 кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году 15:23
Почти 7 тысяч человек воспользовались новогодней почтой Московского метро 15:13
В Башкирии мужчина умер после травмы на батуте 15:07
Медведев и Румас обсудили актуальные вопросы взаимодействия РФ и Беларуси 14:54
Миллион пассажиров перевезли электробусы, курсирующие у Киевского вокзала Москвы 14:40
Путин обновил состав наблюдательного совета "Курчатовского института" 14:37
В России выросло число зарегистрированных автомобилей 14:22
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной угрозы 14:14
Спутники ЕКС ускорят обнаружение пусков баллистических ракет по всему миру 14:11
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США 13:32
Путин поручил кабмину помочь в проведении Универсиады в Екатеринбурге 13:25
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии 13:24
ВМФ продолжит практику кругосветных походов 13:14
Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 1 млрд рублей 12:54
На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту 12:53
В Башкирии в горах заблудилась семья лыжников 12:48
Какие задачи поставил белорусский лидер перед новым министром экономики 12:47
"Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
04.01.2020 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Открылись магазины ненужных новогодних подарков

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перми появилось сразу несколько магазинов, куда горожане могут принести новогодние подарки, которые им не пригодились и обменять их на что-то более полезное.

Как пояснили "Российской газете" в одном из таких магазинов, условие только одно - вещь должна находиться в "подарочном" состоянии, то есть без видимых дефектов и слишком явных следов использования. Это могут быть сувениры, фоторамки, кружки, свечи, парфюмерия, книги, открытки, словом все, что не подошло или не понравилось.

Фото: REUTERS
Какие подарки не стоит дарить на Новый год

Эту акцию продавцы придумали перед Новым годом. Они объявили о том, что ненужные подарки можно будет либо обменять на то, что может пригодиться, либо просто отдать в качестве благотворительности.

"Принесенные нам вещи мы либо передаем тем, кто может остаться в праздники совсем без приятных сюрпризов, либо продаем их по чисто символической цене от 10 до 100 рублей", - говорит соруководитель магазина Марина Носкова. По ее словам, в основном сдавать подарки приходит молодежь. Обычно приносят мягкие игрушки, блокнотики, бижутерию, а также небольшие презенты, сувениры, поделки, книги, посуду.

Впрочем, те, кто не хочет отдавать ненужный подарок просто так, имеют возможность сделать это в другом магазине. Там ненужное готовы купить, после чего магазин сделает наценку и выставит на продажу за более высокую цену. По уверению пиар-директора этого магазина, среди пермяков достаточно много желающих таким образом избавиться от ненужных новогодних даров.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Новый год

Главное сегодня

Путин намерен поднять в послании проблему стагнации доходов населения
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной угрозы
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина