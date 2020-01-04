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04.01.2020 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит экстренную посадку Airbus в Перми

Текст: Надежда Пащенко

Уральская транспортная прокуратура начала проверку экстренной посадки в Перми Airbus, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург.

В Кольцово сел неисправный самолет Новосибирск-Москва

Самолет авиакомпании Red Wings приземлился сегодня утром в международном аэропорту Пермь (Большое Савино). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта, на борту возникли проблемы с навигационным оборудованием.

В результате вынужденной посадки никто не пострадал, всего на борту находилось 176 пассажиров. До Санкт-Петербурга они смогут улететь рейсом в 15:00 по пермскому времени.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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