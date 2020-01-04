Прокуратура проверит экстренную посадку Airbus в Перми

Уральская транспортная прокуратура начала проверку экстренной посадки в Перми Airbus, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург.

Самолет авиакомпании Red Wings приземлился сегодня утром в международном аэропорту Пермь (Большое Савино). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта, на борту возникли проблемы с навигационным оборудованием.

В результате вынужденной посадки никто не пострадал, всего на борту находилось 176 пассажиров. До Санкт-Петербурга они смогут улететь рейсом в 15:00 по пермскому времени.