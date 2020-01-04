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04.01.2020 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии мужчина умер после травмы на батуте

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке региональный следком начал доследственную проверку по факту смерти 24-летнего местного жителя, который попал в больницу после неудачного похода в батутный центр. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СК по РБ Евгений Каневский.

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Известно, что молодой мужчина получил серьезную травму еще 26 декабря в батутном центре города Стерлитамак, а 3 января он умер в больнице. По одной из версий, мужчина сам не соблюдал меры предосторожности.

Как уточнили в региональном следкоме, в ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. Сейчас они назначили экспертные исследования и опрашивают очевидцев.

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