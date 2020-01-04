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04.01.2020 18:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

В Новосибирске установилась непривычная для января погода. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости В Новосибирске установилась непривычная для января погода. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Новосибирске установилась непривычная для января погода. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аномальная погода ожидается в различных регионах России. Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия. Здесь воздух прогреется на 16 градусов выше нормы. Так, в Западной Сибири дневные температуры установятся на уровне около ноля градусов. В то же время в Поволжье и Центральной России они поднимутся до плюс двух градусов. Не коснутся аномалии только некоторых районов Чукотки и Камчатки, уточнили в Гидрометцентре.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Причиной таких погодных явлений синоптики называют атлантический циклон, который уже успел обновить рекорды температуры в некоторых субъектах Федерации в начале года. В частности, перекрыты прежние максимумы в Нижнем Новгороде и Пскове.

Кстати, в европейской части России накануне Рождества станет чуть холоднее - из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но уже 8 января днем в Москве и области вновь будет выше ноля градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток СФО ДФО Якутия

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