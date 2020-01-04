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04.01.2020 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

В Ставропольском крае ночью произошел пожар в частном доме в селе Горькая Балка, во время которого погибла семья из четырех человек, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Фото: Максим Коротченко
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Огонь охватил частный дом по улице Подгорная, 2. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. О происшествии на пульт дежурного МЧС сообщили в 00.50. К месту ЧП немедленно выехали пожарные машины, однако полностью ликвидировать пожар удалось только в 3.40.

Погибшую семью обнаружили уже после того, как потушили огонь. Причины возгорания, которое привело к трагедии, уточняются. Сейчас следователи краевого управления СК устанавливают все обстоятельства происшествия. Также ведомством возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек.

- По данным следствия, ночью 4 января в селе Горькой Балке Советского городского округа после тушения пожара в одном из частных домовладений были обнаружены тела двух мужчин, женщины и восьмилетней девочки, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Ставропольскому краю. - По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов.

По данным МЧС, в ликвидации пожара были задействованы в общей сложности 10 спецмашин и 23 сотрудника противопожарной службы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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