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04.01.2020 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Текст: Евгения Цинклер
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Монография на эту тему вышла в международном издательстве Springer.

Главная идея математиков - в том, что улучшить транспортную ситуацию помогут единая навигационная система и сбалансированное изменение инфраструктуры.

Фото: Олег Тихонов
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Авторы монографии отмечают, что большинство водителей пользуются навигаторами, значит это эффективный способ управления транспортными потоками. С помощью навигатора можно перенаправлять трафик так, чтобы улучшать дорожную ситуацию. Правда, для этого все водители должны пользоваться одной и той же навигационной системой и получать информацию об оптимальных маршрутах из единого центра.

Оптимизация трафика возможна также за счет расширения проезжей части, продолжают авторы монографии. В первую очередь необходимо оптимизировать таким образом кратчайший маршрут между популярными пунктами отправления и прибытия. Если же расширить дорогу нереально, можно использовать другие методы, например, запретить парковку на протяжении всего маршрута. Отметим, что такой метод уже используется на основных дорогах Санкт-Петербурга, в частности, на Невском проспекте.

"При этом необходимо расширять весь маршрут, а не только одну или несколько из входящих в него улиц, иначе может возникнуть "бутылочное горлышко", - уточняет профессор кафедры математического моделирования энергетических систем Санкт-Петербургского государственного университета, доктор физико-математических наук Александр Крылатов. - После этого можно переходить к следующему по значимости у автомобилистов маршруту".

Кроме того, ученые предлагают создавать выделенные дороги для электротранспорта, пользоваться которыми будет особенно удобно. Таким образом власти смогут мотивировать водителей переходить на экологически чистые автомобили.

Фото: iStock
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Один из способов применения математических моделей - разработка на их основе цифровых двойников транспортных систем, отмечают ученые. Реализованные в виде компьютерных программ, они станут полезным инструментом для транспортных инженеров. С их помощью можно будет проследить, как любое изменение дорожной инфраструктуры повлияет на трафик на каждом локальном участке сети.

"В условиях цифровизации экономики без этого вряд ли удастся обойтись", - подчеркивает профессор кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ, доктор физико-математических наук Виктор Захаров.

"Каждый год на улучшение дорог выделяется немалый бюджет. Математическая теория распределения транспортных потоков предлагает набор решений для эффективного управления этими деньгами, - заключает Александр Крылатов. - При этом математический подход выигрывает у инженерно-экономического, так как позволяет анализировать транспортную сеть целиком, учитывая сложные законы влияния друг на друга отдельных ее элементов".

Справка "РГ"

В своем исследовании Александр Крылатов и Виктор Захаров опираются на принцип равновесия, который еще в 1950-х годах сформулировал английский математик и транспортный аналитик Джон Глен Вардроп.

Этот принцип предполагает, что в основе любых изменений транспортных потоков должно лежать эгоистическое поведение автовладельцев, ведь каждый водитель, передвигаясь по городу, преследует исключительно личные цели.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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