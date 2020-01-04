Ученые назвали самое богатое антиоксидантами растение

Ученые назвали шиповник самым полезным представителем калининградской флоры с точки зрения антиоксидантного богатства.

Речь идет не о шиповнике собачьем, который выращивают повсеместно в нашей стране, а о более редком шиповнике морщинистом - его можно узнать по круглым плодам. Сейчас этот растение можно встретить практически на всем протяжении береговой линии Балтийского моря.

Концентрация аскорбиновой кислоты в его спелых плодах, как выяснили специалисты лаборатории природных антиоксидантов Балтийского федерального университета имени Канта, может достигать четырех тысяч миллиграммов на сто граммов. Это в четыре раза больше, чем в спелых плодах шиповника собачьего. И в сто раз больше, чем в лимоне, который ошибочно принято считать эталонным источником витамина С.

"Шиповник морщинистый, растущий на нашем побережье, испытывает умеренное стрессовое воздействие со стороны моря, - отмечает сотрудник лаборатории природных антиоксидантов, кандидат биологических наук Павел Федураев. - Это и ветер, и перепады температур. Стресс стимулирует дополнительное образование веществ, которые определяют устойчивость растений, в том числе антиоксидантов".

Историческая родина этого кустарника - Северный Китай, Япония, Корея и Дальний Восток России. На другой край света, в Прибалтику, шиповник морщинистый завезли европейские исследователи, когда территория Калининградской области еще являлась частью Восточной Пруссии. Погружаясь со временем в песок, растение своими ветками защищает песчаную авандюну (береговой защитный вал) от разрушения.

Есть у кустарника, впрочем, и недостатки. "Пришелец" быстро разрастается и покрывает ландшафт сплошным ковром, вытесняя аборигенную флору. В одной из скандинавских стран летом 2019 года даже запретили его посадку и культивирование.

"Если вопрос о судьбе шиповника морщинистого начнет обсуждаться в нашем регионе, хотелось бы, чтобы принималась во внимание, помимо прочего, его антиоксидантная активность", - добавляет сотрудник лаборатории природных антиоксидантов, кандидат биологических наук Любовь Скрыпник.

Лаборатория природных антиоксидантов работает в Институте живых систем Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. Ее сотрудники вместе со студентами более десяти лет изучают флору Калининградской области в поисках источников этих полезных веществ. Лабораторией руководит доктор биологических наук, профессор Галина Чупахина. Еще в начале 90-х годов Галина Николаевна защитила докторскую диссертацию по системе аскорбиновой кислоты растений.

Справка "РГ"

К антиоксидантам, помимо "аскорбинки" (то есть витамина C), относится широкий класс соединений различной химической структуры. Это и другие знакомые нам с детства витамины, например, витамин E. И каротиноиды - пигменты, которые преобразуются в организме в витамин A. И фенольные соединения - этими веществами богаты красные вина и зеленый чай.