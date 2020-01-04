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04.01.2020 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту

Текст: Юрий Гень (Крым - Краснодарский край)

На Кубани в 2020 году модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, акцент сделают не на ремонте, а именно на строительстве новых дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. Финансирование всех работ будет вестись за счет средств краевого дорожного фонда, объем которого в 2020 году составит 32,4 миллиарда рублей.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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- Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе, возросла нагрузка на дороги регионального значения. Поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста, - пояснил губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, в 2020 году планируется приступить к строительству автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской. Также будет модернизирована дорога Краснодар - Ейск. На участке от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской эту трассу расширят, и она обретет четыре полосы движения.

Кроме этого, будет построена совершенно новая дорога протяженностью в 120 километров - по направлению Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск - Керчь. Это будет сделано в рамках формирования дальних автомобильных подходов к Керченскому мосту до 2024 года.

Начнется и строительство транспортных развязок на федеральной автотрассе М4 "Дон" - на ее участке от Краснодара до Новороссийска. А в общей сложности за 2020 год в Краснодарском крае построят и реконструируют более 30 различных объектов транспортной инфраструктуры.

- Планируется создать и модернизировать 35 дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов, - уточнил губернатор Краснодарского края.

Напомним, что Крымский мост был введен в эксплуатацию в мае 2018 года, а в декабре 2019 года открылась железнодорожная часть транспортной артерии. Мост соединяет полуостров Крым с Краснодарским краем. После его строительства добраться в Крым стало возможным на легковом автомобиле, и это резко увеличило транспортные потоки в сторону полуострова, особенно в летний период.

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