На Кубани врачи вернули к жизни пациентку, потерявшую память

На Кубани врачи вернули к жизни 29-летнюю женщину, которая после тяжелого ДТП потеряла память, разучилась говорить и ходить. Чтобы оказать помощь пациентке, с ней работала целая бригада неврологов, реабилитологов и психологов Краевой клинической больницы №1. О том, как удалось восстановить пострадавшую, рассказали в пресс-службе ККБ №1.

Наталья, жительница Краснодара, попала в Ставрополе в ДТП, где получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу скорой помощи. Пострадавшая пробыла там неделю, но лечение не давало результата. Женщина не приходила в сознание, ей становилось хуже с каждым днем. В итоге пациентку на вертолете кубанской санавиации перевезли в НИИ-ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского.

Реаниматологи клиники сумели все-таки привести больную в сознание, после того как она 10 дней провела в коме, однако молодая женщина не помнила, кто она, не узнавала родственников, не понимала, где находится, и даже забыла, как произносить слова. По данным врачей, пациентка не была парализована, но ее мозг разучился пользоваться руками и ногами. Она не могла двигаться. Каким образом, с Натальей произошло то, что называется "потерей личности".

Больную перевели в отделение реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, где ей назначили специальные медицинские препараты.

- Сначала мы не видели особых успехов в медикаментозной терапии, но на седьмой день лечения случилось чудо, - рассказывает невролог НИИ-ККБ№1 Людмила Тимченко. - Наташа вдруг как будто "проснулась" и начала с нами общаться. Она сразу вспомнила о своем трехлетнем сыне, стала проситься к нему домой. С этого момента ее реабилитация пошла на ура: желание выздороветь было огромным. Поддержка близких, которые постоянно были рядом, тоже помогла молодой женщине быстрее встать на ноги.

Специалисты клиники разработали для Натальи индивидуальный курс реабилитации. Ей заново пришлось учиться всему, что она умела в жизни: сидеть, вставать, ходить, удерживать равновесие, обслуживать себя, разговаривать, писать буквы. С пациенткой занимался психолог, ведь она сильно переживала от того что не могла вспомнить важные события жизни, названия некоторых предметов, адрес дома или даже как выполнять элементарные арифметические действия в уме. Скорейшему восстановлению Натальи также способствовала роботизированная механотерапия, позволяющая воздействовать на слабо работающие суставы и группы мышц. Это был яркий пример того, что называют термином "высокотехнологическая медицинская помощь".

Молодая женщина упорно и вдохновенно шла к выздоровлению - основные этапы реабилитации она преодолела всего за три недели, что можно назвать своеобразным рекордом.

Наталью выписали из клиники незадолго перед Новым годом. Она полностью вернула себе свою личность и праздники встречала в кругу семьи, вместе с любимым сыном.