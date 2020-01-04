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04.01.2020 16:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи вернули к жизни пациентку, потерявшую память

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани врачи вернули к жизни 29-летнюю женщину, которая после тяжелого ДТП потеряла память, разучилась говорить и ходить. Чтобы оказать помощь пациентке, с ней работала целая бригада неврологов, реабилитологов и психологов Краевой клинической больницы №1. О том, как удалось восстановить пострадавшую, рассказали в пресс-службе ККБ №1.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наталья, жительница Краснодара, попала в Ставрополе в ДТП, где получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу скорой помощи. Пострадавшая пробыла там неделю, но лечение не давало результата. Женщина не приходила в сознание, ей становилось хуже с каждым днем. В итоге пациентку на вертолете кубанской санавиации перевезли в НИИ-ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского.

Фото: pixabay.com
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Реаниматологи клиники сумели все-таки привести больную в сознание, после того как она 10 дней провела в коме, однако молодая женщина не помнила, кто она, не узнавала родственников, не понимала, где находится, и даже забыла, как произносить слова. По данным врачей, пациентка не была парализована, но ее мозг разучился пользоваться руками и ногами. Она не могла двигаться. Каким образом, с Натальей произошло то, что называется "потерей личности".

Больную перевели в отделение реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, где ей назначили специальные медицинские препараты.

- Сначала мы не видели особых успехов в медикаментозной терапии, но на седьмой день лечения случилось чудо, - рассказывает невролог НИИ-ККБ№1 Людмила Тимченко. - Наташа вдруг как будто "проснулась" и начала с нами общаться. Она сразу вспомнила о своем трехлетнем сыне, стала проситься к нему домой. С этого момента ее реабилитация пошла на ура: желание выздороветь было огромным. Поддержка близких, которые постоянно были рядом, тоже помогла молодой женщине быстрее встать на ноги.

Фото: Giampiero Sposito/ Reuters
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Специалисты клиники разработали для Натальи индивидуальный курс реабилитации. Ей заново пришлось учиться всему, что она умела в жизни: сидеть, вставать, ходить, удерживать равновесие, обслуживать себя, разговаривать, писать буквы. С пациенткой занимался психолог, ведь она сильно переживала от того что не могла вспомнить важные события жизни, названия некоторых предметов, адрес дома или даже как выполнять элементарные арифметические действия в уме. Скорейшему восстановлению Натальи также способствовала роботизированная механотерапия, позволяющая воздействовать на слабо работающие суставы и группы мышц. Это был яркий пример того, что называют термином "высокотехнологическая медицинская помощь".

Молодая женщина упорно и вдохновенно шла к выздоровлению - основные этапы реабилитации она преодолела всего за три недели, что можно назвать своеобразным рекордом.

Наталью выписали из клиники незадолго перед Новым годом. Она полностью вернула себе свою личность и праздники встречала в кругу семьи, вместе с любимым сыном.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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