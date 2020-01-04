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04.01.2020 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре машины "скорой помощи" дважды за день попали в ДТП

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Краснодаре две машины "скорой помощи" в течение дня 4 января попали в ДТП, причем в одном из случаев автомобиль с врачами перевернулся, а пассажиры получили травмы. О произошедших ЧП сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

В Калмыкии в ДТП погибли три человека и двое пострадали

Первая из аварий произошла на пересечении улиц Северной и Седина около 6.15 утра. По словам очевидцев, "скорая" двигалась с включенными маячками и сиреной, но, когда она выехала на перекресток, ее практически протаранил автомобиль такси. От этого удара транспорт медиков перевернулся. Два пассажира "скорой помощи" в результате получили разные травмы, в том числе переломы, и были доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вторая авария с участием медицинского автомобиля случилась на пересечении улиц Гаврилова и Гаражной. Однако в этом случае машина врачей не перевернулась.

- В обоих случаях "скорая" двигалась с включенными маячками и сиреной. Среди участников ДТП тяжелых пострадавших и детей нет. Всем оказана необходимая медпомощь в полном объеме, - прокомментировали ситуацию в Минздраве Краснодарского края.

Как сообщили в полиции города, по факту произошедших ДТП проводятся административные расследования, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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