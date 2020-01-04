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04.01.2020 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил кабмину помочь в проведении Универсиады в Екатеринбурге

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Документ опубликован на портале правовой информации.

В Екатеринбурге началось голосование за символ Универсиады-2023

Правительству РФ поручено "оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге".

Президент также поручил кабмину содействовать в освещении мероприятия в государственных СМИ. Органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано подключиться к подготовке спортивного универсиады.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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