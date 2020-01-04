Путин поручил кабмину помочь в проведении Универсиады в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительству РФ поручено "оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге".

Президент также поручил кабмину содействовать в освещении мероприятия в государственных СМИ. Органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано подключиться к подготовке спортивного универсиады.