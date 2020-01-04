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04.01.2020 21:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек

В Исетском районе Тюменской области в ДТП с тягачом погибла семья из пяти человек - родители и трое детей.

В Краснодаре машины "скорой помощи" дважды за день попали в ДТП

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД, авария произошла на трассе Курган - Тюмень. В тягаче DAF лопнул тормозной шланг, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Xray.

В результате мужчина-водитель и двое сыновей погибли на месте, а женщина и еще один мальчик получили тяжелые травмы и скончались позже в больнице.

По данным правоохранителей, дети ехали без автокресел и не были пристегнуты. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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