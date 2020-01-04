В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек

В Исетском районе Тюменской области в ДТП с тягачом погибла семья из пяти человек - родители и трое детей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД, авария произошла на трассе Курган - Тюмень. В тягаче DAF лопнул тормозной шланг, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Xray.

В результате мужчина-водитель и двое сыновей погибли на месте, а женщина и еще один мальчик получили тяжелые травмы и скончались позже в больнице.

По данным правоохранителей, дети ехали без автокресел и не были пристегнуты. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.