Россияне обыграли хоккеистов Балтии на Рождественском турнире

С разгромным счетом 14:5 завершился 4 января поединок между хоккеистами России и сборной Балтии на белорусском стадионе "Чижовка-Арена", где второй день проходят матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента РБ. В предварительной группы D хоккеисты России уверенно переиграли сборную Балтии.

Кстати, накануне балтийская дружина сыграла вничью с командой Германии (7:7), а завтра в заключительном матче россияне встретятся с хоккеистами Германии, информирует БЕЛТА.

В группе С финские хоккеисты были сильнее украинцев - 6:1, которые в пятницу взяли верх над командой Швейцарии (4:1). В воскресенье, 5 января, финны сыграют со швейцарцами.

В субботний вечер, напоминает агентство, состоятся еще два поединка. В группе А команда президента Беларуси будет соперничать с дебютантами Рождественского турнира хоккеистами США. Как уже сообщал "СОЮЗ", накануне белорусы были сильнее сборной Международной федерации хоккея - 11:3.

А финальную точку субботним сражениям поставят представители группы В - сборная Балкан и Китая. После завершения первого этапа, уточняет агентство, в полуфинал выйдут победители четырех групп.