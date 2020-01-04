С побережья Красного моря дан зеленый свет "Дакару-2020"

Кто станет спорить с логикой спортивного талисмана, что дома и стены помогают. А вот в наступившем году очень хочется верить, что они будут так же доброжелательны и уютны для команды пилотов "КАМАЗ-мастер" на трассах "Дакар-2020", торжественный старт которому дан 4 января в городе-побратиме Казани на побережье Красного моря Джидда, который прославил эти края еще 27 веков назад.

А накануне один из грандиозных залов местного отеля превратился в арену чемпионов. Сложно представить, но на одной пресс-конференции, констатировали мировые агентства, оказались гонщики, суммарно выигравшие Дакар 27 раз. Действующие победители Тоби Прайс, Нассер Аль-Аттия, Эдуард Николаев, Франциско Лопес, а также Стефан Петерансель, Хоан Нани Рома и Карлос Сайнс с нескрываемым волнением высказались о грядущем приключении в пустынях Саудовской Аравии.

Крупнейшее государство на Аравийском полуострове, куда команда "КАМАЗ-мастер", преодолев около четырех тысяч километров, прибыла двумя группами, стало для автомобильных мушкетеров еще одной отметкой на карте мира, где в воскресенье начнут проверку на профессиональное мастерство и выносливость участники 42-го по счету ралли-марафона. А всего в этом году готовность участвовать в нем подтвердил 351 участник. Из них 47 экипажей представлено в грузовой категории, 134 - в категории авто и 170 мотоциклистов.

На первом этапе по маршруту Джидда - Аль-Ваджх участники преодолеют 433 километра вдоль побережья, 319 из которых будут боевыми. Это новый вызов для всех, полагает новый руководитель ралли Давид Кастера, который десять лет проработал спортивным директором состязаний и сам участвовал в марафонах. На его счету подиум Дакара, две победы на ралли "Шёлковый путь", а также подиум в мотоциклетном зачёте ралли Дакар.

Спортивные комментаторы высоко оценили предложенный в этом году маршрут. Пилотам предстоит в общей сложности покорить 12 гоночных этапов, которые включают в себя более пяти тысяч километров скоростных спецучастков при общей протяженности маршрута в 7900 километров.

Наших прославленных "лихачей" в грузовом зачете будут представлять действующий чемпион "Дакара" Эдуард Николаев, победитель ралли "Шелковый путь-2019" Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Россияне будут отстаивать титул чемпионов в сложной борьбе грузового зачета вместе со своими коллегами и друзьями из белорусской команды "Красных зубров", IVECO, TATRA, RENAULT, MAN.

Маршруты Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии экипажи российских тяжеловесов за одиннадцать лет, проведенных в Южной Америке, напомнили в пресс-службе команды мастеров, успели изучить вдоль и поперек. Об этом говорят и их многочисленные награды - "Золотые бедуины". В общей сложности команда из Набережных Челнов выиграла девять гонок из одиннадцати.

Теперь ралли "Дакар" начинает писать новую историю, в которую войдет и "Синяя Армада", как по традиции именуют наши экипажи. Кстати, они еще накануне провели тестовые испытания грузовиков в пустыне Тихама.

Перед стартом гонки несколько сотен участников из десятков стран мира - экипажи, команды ассистентов и аккредитованная пресса - проходили административные и технические проверки. Спортивные комиссары скрупулезно проверяли машины на соответствие техническому регламенту. Стало известно, например, что не выйдет на старт опытный казахстанский гонщик Артур Ардавичус, у которого, якобы, возникли проблемы с национальной лицензией на участие. А Мартин Коломы, который тоже известен нашим болельщикам, решил в високосном году пересесть с грузовика на внедорожник. Но дебют чеха в категории автомобилей не состоится, уточняют местные наблюдатели. При обкатке машины он разбил свой Ford Raptor.

У российских экипажей замечаний нет. "Все проверки позади, всё идет по плану, с нетерпением ждем старта. Раньше в Саудовской Аравии нам бывать не доводилось, поэтому всё будет в новинку", - сообщил пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев после прохождения административных и технических проверок.

Кстати, еще осенью прошлого года стало известно, что КАМАЗ-43509 претерпел серьезную модернизацию: оптимизированы рабочие процессы двигателя, что позволило снизить дымность отработавших газов без ухудшения динамических свойств, усовершенствованы магистрали и элементы впускной и выпускной систем, уменьшено усилие на рулевое колесо, произошла перекомпоновка внутреннего оснащения кузова, оптимизирован центр тяжести автомобиля.

А лидер белорусской команды "Красных зубров" Сергей Вязович тоже не стал скрывать технических новинок, которые присутствуют в его машине. "МАЗ-СПОРТавто" впервые выступит на автомобиле капотной конфигурации, - пояснил он. - В течение года машина зарекомендовала себя с лучшей стороны. Одну гонку нам удалось выиграть, а на "Шелковом пути" мы лидировали большую часть гонки, но не смогли ее закончить из-за аварии. Жажда реванша и желание показать, на что способен наш автомобиль, огромны. Попытаемся с этим совладать", - успокоил болельщиков гонщик.

Он пояснил, в частности, что у "капотника", прежде всего, лучше управляемость, он комфортнее для экипажа. Машину после гонок этого сезона модернизировали, но раскрывать конкретику шеф команды все-таки отказался: "Не очень хотелось бы говорить об этом перед стартом". Хотя и признался, что ожидания у команды как никогда высоки: "Автомобили не стоят на месте, мы тоже. С каждым годом мы сильнее, и я считаю, что сейчас мы на пике и должны показать наилучший результат".

Что касается самих экипажей, то здесь произошла небольшая ротация. Из экипажа Александра Василевского в машину Сергея Вязовича "подняли" Антона Запорощенко. Он сменил Андрея Жигулина. "Это сделано для того, чтобы Антон посмотрел, как на "Дакаре" работает самый опытный штурман Павел Гаранин, чтобы дальше продолжить свое обучение", - пояснил лидер команды. В свою очередь, место Антона в экипаже Александра Василевского занял Виталий Мурылев - для него этот "Дакар" станет финалом большого гоночного обучения.

Буквально перед торжественным стартом директор мирового ралли посчитал целесообразным напомнить его участникам, что главными факторами на Дакаре по-прежнему остаются скорость, выносливость и умение ориентироваться на месте. "Мы не пытаемся запутать вас, но в Саудовской Аравии тысячи дорог и перекрестков, так что задавайте себе правильные вопросы", - предупредил Кастера.

И в заключение стоит добавить, что репортажи из Саудовской Аравии на протяжении всей гонки будут доступны телезрителям Союзного государства в выпусках новостей федеральных каналов, а вещателем ежедневных отчетов из ОАЭ станет телеканал МАТЧ ТВ.