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04.01.2020 09:18
Рубрика: В мире

Самому высокому небоскребу в мире исполнилось десять лет

Текст: Наталия Ячменникова
Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Бурдж-Халифа - самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире. Точная высота - 828 метров. Впрочем, до дня открытия, которое произошло в январе 2010 года, и эта цифра, и количество этажей башни хранились в строгом секрете.

Фото: youtube.com
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Небоскреб визуально напоминает сталагмит. Здание изначально планировалось как город в городе. Внутри расположены жилые апартаменты, отель, офисы, торговые площади, ресторан, спортивный зал и джакузи, бассейны, две смотровые площадки. Работает 57 лифтов.

Про историю создания Бурдж-Халифа в СМИ рассказывают много интересного. Например, учитывая размеры и вес конструкции, по индивидуальному заказу была разработана специфическая марка бетона: способного выдерживать температуру до +50 градусов. Пишут, что раствор готовили ночью, добавляя в него лед.

Строительство Бурдж Халифа длилось шесть лет. Форма башни, имитирующая сталагмит, была выбрана не случайно. Такая конструкция более устойчивая и лучше противостоит порывам ветра, которые на высоте 600 метров достаточно сильные. Особое внимание уделялось снижению энергозатрат, поэтому для отделки фасадной части использовались термопанели.

Устойчивость зданию придают сваи диаметром 1,5 метра и длиной 45 метров. Всего их двести штук. Также для большей прочности используются особые противовесы - шары из смеси стали и бетона весом около 800 тонн. Шары зафиксированы на пружинах, благодаря которым они балансируют и нейтрализуют колебания конструкции.

Фото: YouTube
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Приводится и такой интересный факт: проектировщики до последнего момента не знали, на каком этаже придется остановить строительство.

Менеджеры опасались, что площади небоскреба окажутся невостребованными, но 344 тыс. кв.м. были активно раскуплены компаниями, организациями и частными лицами.

Надо сказать, что в список самых высоких небоскребов мира включены здания высотой 350 и более метров. На конец 2019 года в мире насчитывается 73 таких "высотомеров". Но инженерия не стоит на месте. В разных частях Земли уже вовсю идет подготовка к строительству еще более высоких и сложных небоскребов, каждый из которых имеет высоту не менее километра.

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