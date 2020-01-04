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04.01.2020 22:46

Савченко рассказала о гниющей Украине

Текст: Александр Саможнев
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине происходит процесс гниения, заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканал "112".

Фото: iStock
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По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе. Конфликт на юго-востоке страны она назвала гнилым, отметив, что не все украинцы хотят его закончить. Кроме того, народ вымирает и самоуничтожается. Ухудшилась ситуация в медицине, приходит в упадок общественный транспорт, повсеместно растет коррупция.

Савченко также назвала каждый день правления президента Владимира Зеленского ошибкой или ее исправлением. Причем, на Украине независимо от того, кто управляет страной, период для государства все равно будет тяжелым.

Напомним, в 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года она возвратилась на Украину после помилования. Затем занялась политикой. Однако переизбраться в парламент на выборах 2019 года ей не удалось.

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