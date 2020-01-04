Сегодня Всемирный день азбуки Брайля

19 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, согласно резолюции ООН A/C.3/73/L.5/Rev.1 от 1 ноября 2018 года, провозгласила 4 января Всемирным днем азбуки Брайля.

"Генеральная Ассамблея постановляет ежегодно отмечать 4 января Всемирный день азбуки Брайля, начиная с 2019 года в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей", - говорится в документе.

Что такое азбука Брайля? Это тактильное соединение буквенных и цифровых символов с помощью шести точек, которые позволяют передать все буквы, цифры и даже музыкальные, математические и научные символы. Она используется слепыми и слабовидящими людьми для чтения книг и периодических изданий, которые печатаются визуальными шрифтами.

Сегодня в мире насчитывается около 10 миллионов слепых. Еще почти 130 миллионов человек имеют очень слабое зрение. Всем им необходима такая азбука. Государства - члены ООН - напомнили о том, что, согласно Конвенции о правах инвалидов, азбука Брайля является средством общения слепых и играет важнейшую роль в их образовании, доступе к информации и реализации права на свободу выражения мнения и убеждений.

Автор азбуки для слепых - Луи Брайль, французский тифлопедагог, создатель рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих людей. Он родился в 1809 году в семье сапожника во французском городке Кувре. Как пишут биографы, в три года мальчик поранил глаза шорным ножом - чем-то наподобие шила - и начал слепнуть. В 5 лет потерял зрение окончательно.

Родители научили Луи плести бахрому для конской упряжи, шить домашние туфли, пригласили учителя музыки для обучения игре на скрипке. Алфавит он изучал в местной школе при помощи палочек.

Когда мальчику исполнилось десять лет, его отдали в Парижскую школу для слепых детей. Уже тогда были книги, изданные рельефно-линейным шрифтом, но их не хватало. Обучение в основном строилось на восприятии информации на слух.

В школе Луи Брайль познакомился с "ночной азбукой", разработанной артиллерийским офицером Шарлем Барбье для военных целей. Это был способ кодировки сообщений, который позволял читать тексты даже в полной в темноте: запись сведений велась через прокалывание отверстий в картоне, чтение - через прикосновения к картону (осязанием).

В 1824 году Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей. Парадоксально, но факт: когда начальный вариант шрифта был представлен на рассмотрение специалистов, его сочли неудобным… для зрячих преподавателей! И только в 1837 году по настоянию слепых и слабовидящих людей эксперты снова вернулись к его рассмотрению.

Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. Точки расположены в два столбца. При письме точки прокалываются, и поскольку читать можно только по выпуклым точкам, "писать" текст приходится с обратной стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница переворачивается, и текст читается слева направо.

Кстати, Луи Брайль оказался талантливым музыкантом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям, разработал шрифт для записи нот (нотопись). Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, была "История Франции" (1837). В России книгопечатание шрифтом Брайля началось с издания в 1885 году сборника статей для детского чтения.