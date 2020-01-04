СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.

Об этом случае, ссылаясь на источники, рассказал в своей новой книге "Трамп и его генералы: цена хаоса" американский журналист Питер Берген, пишет РИА Новости, ссылаясь на Business Insider.

По данным Бергена, через несколько недель после победы на выборах, 27 января 2017 года Трамп встречался в Белом доме с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она поинтересовалась, звонил ли Трампу Владимир Путин, на что американский лидер ответил отрицательно.

В этот момент Флинн, стоявший рядом, сообщил Трампу, что российский президент звонил несколько дней назад. Трамп возмутился: "Вы шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы не дали трубку?" Флинн и сотрудники Белого дома попытались оправдаться, однако Трамп не захотел их слушать. Автор книги утверждает, что Трамп был расстроен.