Спутник Глонасс-М ввели в строй раньше срока

Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй на два дня раньше намеченного срока. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию запланирован на 5 января.

Новый космический аппарат c номером 759 заменил на орбите спутник "Глонасс-М" № 742, гарантийный срок которого истек в августе - пишет РИА Новости со ссылкой на Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.