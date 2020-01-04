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04.01.2020 14:11
Рубрика: Власть

Спутники ЕКС ускорят обнаружение пусков баллистических ракет по всему миру

Текст: Владислав Куликов

В России развернуты семь новых РЛС "Воронеж", нацеленных на обнаружение пусков ракет по всему миру. Продолжаются работы по созданию еще двух новых радиолокационных станций: в Мурманской области и Республики Коми. Кроме того, специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

"В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - рассказали в военном ведомстве.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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В общей сложности, космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы предупреждения. "Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы ПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности, - сообщают в Минобороны. - В настоящее время уже семь новых РЛС "Воронеж", развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях Краснодарского, Красноярского и Алтайского краях, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности".

Еще две радиолокационные станции появятся в Мурманской области и Республики Коми. В ведомстве подчеркивают, что в рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

"Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах", - сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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