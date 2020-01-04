Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию

Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.

В субботу в 17:00 в Остраве состоится первый полуфинальный матч молодежного чемпионата мира, в котором сборная России встретится с командой Швеции.

Накануне этого поединка ассистент главного тренера российской команды Игорь Ларионов ответил на вопрос журналистов и рассказал, за счет чего можно победить соперника.

"Нашим российским оружием - коллективной игрой, быстрыми действиями, плотной игрой в обороне, быстрым пасом и, конечно, дисциплиной. Шведы, естественно, будут противостоять этой игре. Легко же никогда не бывает. Не хочется говорить "если бы да кабы". Но если мы начнем, как с канадцами... У нас есть план на игру, чтобы всегда действовать активно, первым номером, чтобы не было боязни проиграть. Это нам точно не нужно. Ребята уверены в себе, готовы к полуфиналу", - цитирует Ларионова "СЭ"

В пятничной тренировке не принял участие нападающий Павел Дорофеев. О том, сумеет ли принять участие форвард в матче против Швеции станет понятно лишь в день матча. На счету Дорофеева три заброшенные шайбы. Если он все же не сможет принять участие в матче по медицинским показателям, то тогда его место в составе займет Максим Грошев.