Тысячи иракцев простились с генералом Сулеймани в Багдаде

Тысячи людей вышли на улицы Багдада, чтобы принять участие в траурном шествии в связи со смертью иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя иракской шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандиса. Они погибли в результате ракетного обстрела военных США в ночь на 3 января возле аэропорта Багдада.

Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани. Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима - одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции. Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, сообщает телеканал RT, который провел прямой эфир

Церемонию прощания посетил премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди. Он осудил атаку США как "агрессию в отношении Ирака". Ранее премьер поставил вопрос о выводе из страны американского воинского контингента. Ряд фракций иракского парламента поддержали это предложение.