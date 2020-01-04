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04.01.2020 17:28
Рубрика: В мире

Тысячи иракцев простились с генералом Сулеймани в Багдаде

Текст: Александр Саможнев

Тысячи людей вышли на улицы Багдада, чтобы принять участие в траурном шествии в связи со смертью иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя иракской шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандиса. Они погибли в результате ракетного обстрела военных США в ночь на 3 января возле аэропорта Багдада.

Фото: REUTERS/Nazanin Tabatabaee
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Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани. Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима - одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции. Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, сообщает телеканал RT, который провел прямой эфир

Церемонию прощания посетил премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди. Он осудил атаку США как "агрессию в отношении Ирака". Ранее премьер поставил вопрос о выводе из страны американского воинского контингента. Ряд фракций иракского парламента поддержали это предложение.

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