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04.01.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Услуги региональных операторов освободили от НДС

Текст: Елена Березина
Начиная с этого года региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, регионы получили право устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с отходами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

От НДС освобождаются услуги по обращению с отходами, в отношении которых утвержден предельный единый тариф на соответствующие услуги без учета НДС. Норма предельных единых тарифов, вводимых в действие с 1 января 2020 года.

Фото: iStock
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Региональный оператор, который будет с 1 января 2020 года применять освобождение от НДС, обязан применять льготу в течение пяти последовательных календарных лет начиная с 2020 года, вне зависимости от последующего установления в течение указанного периода предельного единого тарифа на услуги с учетом НДС. В период освобождения от НДС суммы налога, предъявленные оператору при приобретении им товаров (работ, услуг), к вычету не принимаются, а включаются в их стоимость, позднее разъяснил Минфин.

Региональные операторы отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до пункта утилизации, захоронения или обезвреживания.

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