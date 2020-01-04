В Японии назвали основные причины рака придаточных пазух носа

Курение, регулярное вдыхание металлической и древесной пыли, а также хронические синуситы способны привести к раку придаточных пазух носа, отмечают японские медики. На территории островного государства ежегодно выявляют около 50 тысяч случаев указанного заболевания.

Местные врачи предупреждают, что рак такого рода чаще всего встречается у заядлых курильщиков. Слизистая оболочка носа любителей табачных изделий раздражена от дыма, поэтому подвержена разного рода заболеваниям, пишет газета "Йомиури симбун".

Кроме того, раком придаточных пазух носа рискуют заболеть люди, занятые на производствах, где приходится дышать металлической и древесной пылью. Особенно опасны мелкие частицы хрома и никеля.

Наконец к серьезным последствиям может привести и скопление гноя в носовых пазухах.

Первичные признаки рака придаточных пазух сопровождаются длительной односторонней заложенность носа и частыми кровотечениями. Заболевание сложно обнаружить, так как оно по симптомам схоже с другими недугами, в том числе с обычной простудой, гайморитом и аллергией на пыльцу.

Определить опасную болезнь можно с помощью специальной аппаратуры. Необходимо сделать эндоскопию носа, рентгеновские снимки, компьютерную томографию и МРТ.

Японские специалисты советуют в качестве профилактики периодически проходить обследования у ЛОР-врачей людям, страдающим хроническими гайморитом и синуситом. Помимо этого, они рекомендуют носить специальные маски работникам производств, где приходится ежедневно сталкиваться с металлической или древесной пылью.