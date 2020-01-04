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04.01.2020 23:13
Рубрика: Общество

В Японии назвали основные причины рака придаточных пазух носа

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курение, регулярное вдыхание металлической и древесной пыли, а также хронические синуситы способны привести к раку придаточных пазух носа, отмечают японские медики. На территории островного государства ежегодно выявляют около 50 тысяч случаев указанного заболевания.

Местные врачи предупреждают, что рак такого рода чаще всего встречается у заядлых курильщиков. Слизистая оболочка носа любителей табачных изделий раздражена от дыма, поэтому подвержена разного рода заболеваниям, пишет газета "Йомиури симбун".

Фото: iStock
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Кроме того, раком придаточных пазух носа рискуют заболеть люди, занятые на производствах, где приходится дышать металлической и древесной пылью. Особенно опасны мелкие частицы хрома и никеля.

Наконец к серьезным последствиям может привести и скопление гноя в носовых пазухах.

Первичные признаки рака придаточных пазух сопровождаются длительной односторонней заложенность носа и частыми кровотечениями. Заболевание сложно обнаружить, так как оно по симптомам схоже с другими недугами, в том числе с обычной простудой, гайморитом и аллергией на пыльцу.

Фото: depositphotos.com
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Определить опасную болезнь можно с помощью специальной аппаратуры. Необходимо сделать эндоскопию носа, рентгеновские снимки, компьютерную томографию и МРТ.

Японские специалисты советуют в качестве профилактики периодически проходить обследования у ЛОР-врачей людям, страдающим хроническими гайморитом и синуситом. Помимо этого, они рекомендуют носить специальные маски работникам производств, где приходится ежедневно сталкиваться с металлической или древесной пылью.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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