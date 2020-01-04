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04.01.2020 19:32
Рубрика: Власть

В России будут наказывать родителей, не отдающих ребенка по решению суда

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России подготовит проект поправок в Уголовный кодекс, вводящий уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка. Соответствующие поправки планируется внести в статью 315 УК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".
Фото: Photoxpress
Верховный суд призвал учитывать интересы детей после развода

Подготовка инициативы включена в план законопроектной деятельности правительства, утвержденный премьер-министром. Предполагается, что Минюст России представит законопроект в правительство РФ в декабре 2020 года, в Госдуму его могут внести в марте 2021 года.

В случае принятия поправок, под статью будут попадать родители, удерживающие после развода ребенка у себя вопреки решению суда. К сожалению, не всегда бывшим супругам удается после развода мирно решить вопрос, где и с кем будет жить их общий ребенок.

Власть Право Семейное право Власть Право Уголовное право Правительство Минюст

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