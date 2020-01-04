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04.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика

В России появится своя система сертификации органической продукции

Текст: Алена Узбекова
Производство органической продукции в России теперь регламентировано законом, производителей внесут в государственный реестр, а саму продукцию отметят знаком "органик". Федеральный закон "Об органической продукции" вступает в силу с 1 января 2020 года.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Утверждены также все необходимые акты для вступления закона об органике в силу, пояснили "РГ" в Минсельхозе. Среди документов разработанные ведомством совместно с другими органами власти приказы о форме и порядке использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца, о ведении единого государственного реестра производителей органической продукции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию

По новому закону в России появится своя система сертификации органической продукции. Выдавать сертификаты будут специализированные аккредитованные компании. Их аттестацией занимается Россаккредитация. В конце 2019 года аттестацию прошли три организации.

Для признания продукта органическим будут отбирать пробы и проводить их анализ в специальных лабораториях. Важно, чтобы неукоснительно соблюдались требования к производству продукции "органик". При выращивании растениеводческой продукции не должны использоваться химические минеральные удобрения и средства защиты растений, поясняет председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Для животноводческой продукции перечень требований шире. "Определенный набор условий содержания. Должно быть меньше голов на площадь, содержаться животные должны в более свободных условиях. Также есть запрет на применение антибиотиков в профилактических целях. А если животное проходит лечение, то его нужно отделить от стада", - говорит эксперт.

Фото: Владимир Аносов
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Производители, прошедшие сертификацию, смогут наносить на свою продукцию официальный знак. Он представляет собой белый лист дерева на зеленом фоне с надписью "органик" на кириллице и латинице.

Сама организация, получившая сертификат, будет внесена в единый государственный реестр. "Реестр будет опубликован на сайте Минсельхоза России в целях информирования потребителей. Тестовые испытания системы планируется завершить до конца 2019 года", - отметили в Минсельхозе.

До вступления в силу закона производители часто наносили на свои товары надписи "эко", bio, organic для роста продаж. Но более 90% таких товаров не имели ничего общего с экологически чистой продукцией, отмечают в Союзе органического земледелия. Теперь если производитель, не прошедший сертификацию, разместит на своем товаре надпись "органик", он может быть привлечен к ответственности. Правообладателем бренда является Минсельхоз.

Реально закон заработает через два года, так как процесс проверки производителей и оформления сертификатов долгий и затратный, отмечают эксперты. В среднем сертификация обойдется производителям в 300 тысяч рублей в год.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в январе 2020 года Буква закона

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