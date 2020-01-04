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04.01.2020 10:00
Рубрика: Экономика

В России вводятся новые требования к электролампам

Текст: Сергей Тихонов
С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Требования касаются только общественных и производственных помещений. Граждане в личных целях могут продолжать использовать те осветительные устройства и лампы, которые им нравятся.

Фото: iStock
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По новым стандартам, с начала года запрещено использование натриевых и металлогалогенных ламп. При этом уровень потерь активной мощности светильников с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8 процентов, а их пусковая аппаратура (выключатели) должна иметь функцию регулирования светового потока.

Ужесточается требование по коэффициенту мощности. На первом этапе его минимальное значение должно составлять не менее 0,7, а к началу 2020 года оно вырастет до 0,75.

С 1 июля 2018 года все люминесцентные, светодиодные и галогенные лампы должны были зажигаться не дольше, чем 2 секунды, а с 1 января 2020 года этот показатель должен не превышать 1,5 секунды для ламп слабее 10 Вт и 1 секунды - для более мощных приборов. Время зажигания лампы до 60% мощности должно составлять теперь не более 40 секунд, на первом этапе этот показатель ограничивался одной минутой.

Коэффициент пульсации светового потока, показатель к которому весьма чувствителен человеческий глаз, теперь не должен превышать 5%, ранее он равнялся 10%. Индекс цветопередачи повысится с 70 до 80 пунктов.

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Кроме того, повышаются на 20 Лм/Вт требования к световой отдаче светильников. Для офисов ее минимальное значение теперь составляет 95 Лм/Вт, а для уличных светильников - 110 Лм/Вт.

Основная цель новых требований - снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду. Ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт/часов или около 12% от общего энергопотребления. Примерно половину энергии можно сэкономить с помощью технологий энергосбережения.

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