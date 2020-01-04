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04.01.2020 11:53
Рубрика: Спорт

ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, сумма составит 1014997 долларов.

Фото: Charles Platiau/Pool via AP
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Напомним, ВАДА наполовину финансируется Международным олимпийским комитетом. Другую половину бюджета организация получает от правительств стран мира. Если говорить об олимпийских регионах планеты, то взносы распределяются следующим образом: почти половину (47,5%) выплачивает Европа, 29% - Америка, 20,46% - Азия, 2,54 % - Океания, 0,5% Африка.

С каждым годом размер взноса стран увеличивается примерно на восемь процентов. Так Россия в прошлом году пополнила казну ВАДА на 946747 долларов.

Наибольший взнос ($2513651) в 2019 году внесли США. Второе место среди самых щедрых заняла Япония ($1 502 800 + $163 312 в качестве добровольного пожертвования), а замкнула тройку Канада ($1256826).

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