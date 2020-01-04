ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, сумма составит 1014997 долларов.

Напомним, ВАДА наполовину финансируется Международным олимпийским комитетом. Другую половину бюджета организация получает от правительств стран мира. Если говорить об олимпийских регионах планеты, то взносы распределяются следующим образом: почти половину (47,5%) выплачивает Европа, 29% - Америка, 20,46% - Азия, 2,54 % - Океания, 0,5% Африка.

С каждым годом размер взноса стран увеличивается примерно на восемь процентов. Так Россия в прошлом году пополнила казну ВАДА на 946747 долларов.

Наибольший взнос ($2513651) в 2019 году внесли США. Второе место среди самых щедрых заняла Япония ($1 502 800 + $163 312 в качестве добровольного пожертвования), а замкнула тройку Канада ($1256826).