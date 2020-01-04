За два года около 30 человек отказались от российского гражданства

В пресс-центре МВД России сообщили ТАСС о статистике выхода из гражданства Российской Федерации. Данных случаев немного.

"Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ, за 2019 год - в отношении десяти", - уточнили в МВД.

Как пояснили в ведомстве, согласно закону, рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.