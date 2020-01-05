Дед Мороз забыл в метро мешок с подарками и посох

Балалайка, шапка-ушанка, плед с оленями, гирлянды, а также мешок с подарками, борода и посох Деда Мороза найдены в столичном метро после встречи Нового года. Напомним, подземка работала в новогоднюю ночь круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, в ночь с 31 декабря на 1 января москвичи и гости столицы забыли три бороды Дедов Морозов, два посоха, мешок с подарками, балалайку, шапку-ушанку, гирлянды, костюм снегурочки с париком. Еще на станциях нашлись подарочный плед с оленями, мобильники, детские рюкзаки с билетами на елку и пакеты со сладкими подарками. Все находки отправились на склад забытых вещей метрополитена, который находится на станции "Котельники".

Чтобы вернуть мешок с подарками, мобильник или другие потерянные вещи нужно звонить в контакт-центр "Московский транспорт" или заполнить форму в приложении "Метро Москвы". Если вещи уже поступили на склад, с заявителем свяжется его сотрудник, и забывчивый пассажир сможет забрать свою вещь. Как уточнили в метрополитене, с собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.