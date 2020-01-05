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05.01.2020 10:58
Рубрика: В мире

Эксперт: Экстремистские антисербские выпады в Черногории усилятся

Текст: Александр Борисов
Принятый в конце декабря 2019 года властями Черногории дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", согласно которому Сербская Православная Церковь (СПЦ) должна, по сути, перерегистрироваться как НПО, а её собственность здесь должна перейти в компетенцию государства, можно охарактеризовать не просто как антисербский, но и как карательный антигуманный акт. При этом подобные экстремистские антисербские выпады, к сожалению, не просто будут продолжаться - они усилятся, считает историк и балканист Анна Филимонова.
Фото: Ольга Головко/РИА Новости Фото: Ольга Головко/РИА Новости
Фото: Ольга Головко/РИА Новости

"Черногорский режим Мило Джукановича с начала своего становления носил ярко выраженную патологическую, безудержную антисербскую направленность, - отмечает в своем авторском тексте для EADaily эксперт. - По сути, он объявил войну всему сербскому, и прежде всего Сербской Православной Церкви".

Фото: Александар Джорович / РИА Новости
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Филимонова обращает внимание и на то, что у нынешней Черногории, особенно после вступления в НАТО, нет своих государственных и национальных интересов. "Власть сама уничтожает все стандарты: вместо патриотизма властвует предательство, вместо культуры - бескультурье, вместо профессионализма в управлении - дремучее невежество, - констатирует историк. - Таким образом, удар по Сербской Православной Церкви наносится исключительно потому, что это единственный интегралистский институт сербского народа, способный объединить и возглавить процесс национального освобождения сербов. Мило Джуканович является проводником ультразападной антисербской политики. Речь идет о нарушении прав сербского народа, о тяжелой общественной патологии, насаждаемой режимом, о сломе морально-духовной вертикали, нейтрализации всего сербского фактора. Идет процесс тяжелой криминализации черногорской политики, когда отбрасывается сама национально-государственная идея. Тем самым решаются задачи Запада и НАТО: существование черногорского государства в виде узурпации власти узкой глубоко коррумпированной и криминальной группой, правящей неопределенной общностью людей с неопределенными целями существования".

Между тем

Священный синод Русской Православной Церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической СПЦ в Черногории, а руководителей данного балканского государства во главе с Мило Джукановичем "опомниться и вместо мифических "великосербских шовинистов" увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей".

Фото: РИА Новости.
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"Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны, - подчеркивается в обращении иерархов РПЦ. - Принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции. Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности. Все это мы уже наблюдали на примере Украины, где были приняты подобные законы, но где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от нее народ Божий. Более того, это вмешательство привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент. Надругательство над Церковью Божией не остается безнаказанным. Народ не простит посягательства на его святыни, а Бог воздает за это осуждением в вечности".

В субботу и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Святейшему Патриарху Сербскому Иринею письмо, в котором выражена поддержка Сербской Православной Церкви и солидарность с православными верующими Черногории в их испытаниях.

Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
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"Несомненно, что происходящее сегодня в церковной жизни Черногории стало следствием антиканонических и волюнтаристских действий Константинопольского патриархата в Украине, которые были поддержаны уже бывшими доминирующими политическими властями нашей страны, - указал предстоятель Украинской Православной Церкви. - Очевидно, что подобным образом и по тому же сценарию государственные власти Черногории, вероятно не без влияния извне, пытаются действовать в религиозной сфере своей страны, вмешиваясь в церковную жизнь, поддерживая раскольников и дискриминируя каноническую Церковь. Хочу заверить Вас, Ваше Святейшество, что в этот сложный для Вашей Церкви период наша Украинская Православная Церковь сопереживает, молится и находится рядом с Вами и со всеми верующими, которых объединяет Ваша Святая Церковь. Ведь, по слову святого апостола Павла: "страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены" (1Кор. 12:21)".

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