ЕС провел переговоры с Ираном , беспокоясь о судьбе ядерной сделки

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель написал в своем Twitter, что провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Темой обсуждения стало сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после роста напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, вызванного убийством иранского генерала, главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По словам Бореля, он считает необходимым сохранить СВПД. Между тем с учетом непростой ситуации возникает реальная опасность развала Соглашения, заключенного летом 2015 года после долгих и сложных переговоров.

Между тем МИД Ирана заявил 4 января, что запускает различные правовые меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за убийство генерала Сулеймани.

Напомним, США в ночь на 3 января нанесли удар по району возле аэропорта Багдада и убили главу спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.