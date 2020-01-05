Финансовый уполномоченный начал рассматривать жалобы граждан на банки

С Нового года введено обязательное правило: гражданин, недовольный банкирами, не может сразу идти в суд. Сначала он должен подать жалобу финансовому уполномоченному. Если же решение уполномоченного не устроит человека, он будет вправе идти в суд.

В связи с нововведениями Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открыл специализированную клинику по защите прав потребителей финансовых услуг. Она стала частью большой юридической клиники МГЮА Pro bono, в целом оказывающей бесплатную юридическую помощь гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Прийти за бесплатным советом в университет может любой клиент банка, считающий, что банкиры в чем-то были с ним не правы. Как будут работать новые правила, рассказала "РГ" руководитель направления, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Оксана Ерофеева.

Что изменилось с 1 января, в каких спорах появится обязательная досудебная процедура?

Ерофеева: Сфера деятельности финансового уполномоченного продолжает расширяться и с 1 января 2020 года обязательная досудебная процедура появилась в спорах между потребителями финансовых услуг и микрофинансовыми организациями.

Если до этой даты потребитель при возникновении разногласий с МФО в отношении заключенного договора мог разрешить спор только в судебном порядке, то с 2020 года по имущественным требованиям, размер которых не превышает 500 тысяч рублей, потребитель обязан направить обращение финансовому уполномоченному.

До обращения к финансовому уполномоченному по спору с МФО потребитель должен предварительно обратиться в микрофинансовую организацию с заявлением (претензией).

Как оцениваете нововведение - по тем спорам - где досудебная процедура уже введена - гражданам стало легче или сложнее защитить свои права? Не является ли омбудсмен препятствием, дополнительной бюрократической инстанцией?

Ерофеева: Незадолго до этого закон сделал обязательным соблюдение досудебной процедуры обязательно для споров потребителей со страховыми организациями. Совершенно очевидно, что легче стало как гражданам-потребителям, так и страховым компаниям. И главное преимущество заключается в упрощенной процедуре досудебного урегулирования споров, не требующей личного присутствия ни потребителя, ни финансовой организации. В этом состоит главное отличие от классических судов.

Для потребителей существенным плюсом являются сроки рассмотрения обращения - всего 15 рабочих дней. В судах, для сравнения, в среднем рассмотрение дела длится не менее двух месяцев.

Немаловажным обстоятельством является то, что потребителю не надо обращаться за квалифицированной юридической помощью.

Разве?

Ерофеева: Гражданин направляет финансовому уполномоченному минимальный комплект документов без юридических обоснований своих требований. Если, к примеру, гражданин не согласен с размером выплаченного страхового возмещения - простыми и понятными ему словами он излагает об этом страховой организации в претензии, а после этого - финансовому уполномоченному в обращении (в случае неудовлетворения претензии финансовой организацией). Далее сотрудники Службы финансового уполномоченного, квалифицированные юристы, самостоятельно запрашивают необходимые документы, назначают экспертизы, проводят расчеты - то есть выполняют все касающиеся правовой стороны вопроса функции в целях принятия законного и обоснованного решения. При этом, немаловажным фактом является то, что для потребителя обращение к омбудсмену абсолютно бесплатно.

Если для граждан финансовый уполномоченный - это, прежде всего, простота и доступность обращения, а также разрешение требований в сокращенные сроки, то для страховых организаций основным преимуществом можно назвать сокращение судебных издержек. Поскольку подготовка процессуальных документов, да и непосредственная явка в суд - более затратные процедуры, чем направление материалов выплатного дела финансовому уполномоченному.

Безусловно, в случае несогласия с решением омбудсмена как потребитель, так и финансовая организация могут обратиться в суд. В данном случае и возникает вопрос, который вы задали: не является ли институт финансового омбудсмена дополнительной бюрократической инстанцией? На мой взгляд, однозначно нет.

Можете дополнительно обосновать вашу точку зрения?

Ерофеева: Во-первых, по статистике, озвученной Главным финансовым уполномоченным Ю. В. Ворониным, большая часть решений омбудсмена (примерно около 70 процентов) не оспаривается сторонами и добровольно исполняется страховщиками. Более того, часть жалоб стала удовлетворяться страховыми компаниями на начальной стадии досудебного урегулирования спора.

Во-вторых, при несогласии потребителя либо финансовой организации с решением финансового уполномоченного при обращении в суд выводы, изложенные в решении, принимаются судом во внимание при рассмотрении спора. Кроме того, независимые экспертные заключения, проводимые финансовым уполномоченным при рассмотрении обращения потребителя, могут приниматься судом в качестве средства доказывания по делу.

В-третьих, эффективности институту добавляет и тот факт, что в случае неисполнения финансовой организацией решения омбудсмена, потребитель может получить удостоверение - исполнительный документ, позволяющий принудить финансовую организацию исполнить решение уполномоченного.

Не будем забывать и о том, что идея создания института финансового уполномоченного состояла в наделении его регуляторными функциями. Самый простой пример реализации этих функций связан с уплатой финансовыми организациями взносов в фонд омбудсмена: чем больше споров с потребителями удается урегулировать до момента обращения к уполномоченному, тем меньше отчислений финансовая организация направляет в его фонд. Это наглядно иллюстрирует возможность с помощью института финансового уполномоченного обеспечивать соблюдение прав граждан.

Какие нарушения характерны для страховых компаний, какие наиболее распространенные?

Ерофеева: Если проанализировать судебную статистику и статистику Банка России, то наиболее распространенной и многочисленной категорией споров можно назвать споры по договорам ОСАГО. Судя по тому, с какими проблемами граждане обращаются в нашу юридическую клинику, это действительно так. Чаще всего страховые компании недоплачивают страховое возмещение, нарушают сроки их выплаты. В сфере добровольного страхования чаще всего потребителям отказывают в возврате неиспользованной части страховой премии при досрочном расторжении договоров страхования. Всё это как раз попадает в ту категорию споров, по которым до обращения в суд следует обратиться к финансовому уполномоченному.

В страховых компаниях как правило предлагают шаблонный договор, в который не допускаются правки. Можно ли с этим как-то бороться? Может ли гражданин настоять и как это сделать, если какое-то условие не устраивает?

Ерофеева: По договорам обязательного страхования - возьмем, к примеру, ОСАГО - все условия договора установлены такими нормативными правовыми актами, как Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и Положением Банка России "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Поэтому при всём желании ни потребитель, ни страховая компания не смогут изменить положения договора ОСАГО.

Что же касается договоров добровольного страхования, то зачастую они заключаются на условиях утверждаемых страховой компанией Правил страхования, сведения о которых направляются в Банк России.

Страхователь вправе в рамках Правил страхования выбрать условия договора (например, дополнительные опции по включению несколько страховых рисков), однако это может повлиять на страховую премию, уплачиваемую страхователем. Изменить договор страхования с выходом за рамки Правил страхования потребитель не вправе.

Какие условия неправомерны, но тем не менее часто встречаются в страховых договорах? Можно ли их оспорить после заключения договора, если возникли проблемы?

Ерофеева: Нельзя утверждать, что существуют какие-либо массовые примеры неправомерных условий в договорах страхования. Вместе с тем, отдельные примеры всё-таки можно привести.

Некоторое время назад, когда только был введен так называемый период охлаждения, позволяющий отказаться от уже заключенного договора страхования в течение 5 рабочих дней (на данный момент 14 календарных) с возвратом суммы уплаченной страховой премии, страховые компании не включали данное условие в договоры и впоследствии отказывались возвращать полученную от страхователя сумму. Тогда на защиту прав потребителей встали суды - несмотря на отсутствие положения о периоде охлаждения в договорах, они применяли его в силу закона. Сейчас эта проблема устранена. В целом, регулирование в сфере защиты прав потребителей можно назвать достаточно полным.

Если же после заключения договора потребитель считает свои права нарушенными, то он по-прежнему может обратиться в суд с иском о признании договора страхования недействительным в части положений, нарушающих его права, или же недействительным в целом, включив в исковое заявление требование о применении последствий недействительности договора, а именно о возврате уплаченной суммы.

У вас людей консультируют студенты. Нет ли опасности, что они допустят ошибку и навредят людям? Это же все-таки студенты.

Ерофеева: У любой юридической клиники существуют две равнозначные цели работы: оказание бесплатной юридической помощи гражданам и приобретение практических навыков студентами - будущими юристами.

Реализовать обе цели возможно только при активном участии в работе клиники преподавателей, которые направляют студентов в их взаимодействии с гражданами и в целом контролируют их деятельность. Поэтому опасность навредить клиенту клиники отсутствует: преподаватели МГЮА им. О. Е. Кутафина, по совместительству практикующие юристы, курируют правовое сопровождение гражданина студентом. В нашей клинике по защите прав потребителей финансовых услуг этим занимаются преподаватели, специализирующиеся в сфере финансового, гражданского, банковского права, а также гражданского и административного судопроизводства.

Кроме того, для допуска к проведению консультаций граждан студенты проходят обучение в клинике, по результатам которого проводится аттестация. Без подготовки студенты к консультациям не допускаются.

Какую помощь можно получить в вашей клинике? Кто может обратиться за помощью? Есть ли такие, кого вы не примете?

Ерофеева: Стажеры "Pro bono" оказывают юридическое сопровождение по широкому кругу вопросов: трудовые, семейные, корпоративные, уголовные правоотношения и это далеко не полный список сфер, в которых студентам необходима практика, а гражданам - помощь. Но наша специализированная клиника в рамках "Pro bono" занимается исключительно вопросами, связанными с защитой прав потребителей финансовых услуг. К ним относятся споры, вытекающие из договоров страхования, займа, кредитных договоров, из отношений по негосударственному пенсионному обеспечению. Обращаться за помощью может любой - во всяком случае мы всегда направим клиента в нужную инстанцию, где поможем защитить его нарушенные права.

Каковы перспективы развития клиники?

Ерофеева: Сотрудничество со Службой финансового уполномоченного само по себе определяет перспективы нашего развития: включение новых категорий споров в компетенцию омбудсмена предполагает и освоение нашими стажёрами новых сфер досудебного урегулирования, и активное развитие клиники в плане оказания юридической помощи по новым категориям споров.

В дальнейшем планируется активное взаимодействие с Банком России по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом финансовое просвещение населения - одно из направлений, в развитии которого заинтересован Банк России, - является, в том числе, и целью работы нашей юридической клиники.