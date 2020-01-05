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05.01.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Где в 2020 году запретят работать мигрантам

Текст: Марина Гусенко
Доля мигрантов, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте, в этом году уменьшится. Сферы, где мигрантам запретят работать или разрешат, но в ограниченном количестве, определены правительством страны и утверждены специальным постановлением.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Так, мигрантам опять запрещено работать на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков.

В торговле алкоголем и табаком в специальных магазинах, мигрантам трудиться разрешено, но есть ограничения: их там должно быть не более 15 процентов от общего количества работников организации.

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В "деятельности в области спорта" доля гастарбайтеров не должна превышать 25 процентов, и почти такая же доля, 26 процентов, предусмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта.

Есть ограничения на труд иностранцев в строительстве и выращивании овощей. Так, в строительстве допустимая доля мигрантов - 80 процентов (исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы, где нет ограничений для найма гастарбайтеров в эту сферу), а в Дагестане, напротив, устанавливается более низкая доля - 50 процентов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Сельхозпредприятия смогут нанимать для выращивания овощей иностранцев до 50 процентов от общего числа работников.

Также на этот год снижена квота на привлечение "визовых мигрантов". Их можно пригласить на работу в Россию не более 104 тысяч человек. В прошлом году квота была на 40 тысяч больше.

Напомним, безвизовые мигранты едут работать в Россию без квот.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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