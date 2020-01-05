Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

"Поставки газа из России успешно осуществляются через новую точку входа "Странджа 2" через Турцию. Преимуществами реализации этого проекта являются безопасность и экономическая целесообразность. Это повлияет на конечные цены и конечного пользователя", - отметил Малинов.

Он также сообщил, что мощности Трансбалканского газопровода, на смену которого пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости использовать мощности этого газопровода.

"Обратный поток, часть концепции вертикального газового коридора, уже открыт и, когда рынок представляет интерес и рыночные уровни позволяют, природный газ может транспортироваться во всех направлениях", - добавил Малинов.

"Турецкий поток" представляет собой две нитки газопровода. По первой раз пойдет в Турцию, по второй - в Южную и Юго-Восточную Европу. В ноябре "Газпром" заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.