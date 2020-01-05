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05.01.2020 17:14
Рубрика: Экономика

Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

Текст: Ольга Игнатова
Северная Македония и Греция начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" на границе с Турцией. Об этом сообщил исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в интервью болгарской радиостанции BNR.
Фото: turkstream.info Фото: turkstream.info
Фото: turkstream.info

"Поставки газа из России успешно осуществляются через новую точку входа "Странджа 2" через Турцию. Преимуществами реализации этого проекта являются безопасность и экономическая целесообразность. Это повлияет на конечные цены и конечного пользователя", - отметил Малинов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он также сообщил, что мощности Трансбалканского газопровода, на смену которого пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости использовать мощности этого газопровода.

"Обратный поток, часть концепции вертикального газового коридора, уже открыт и, когда рынок представляет интерес и рыночные уровни позволяют, природный газ может транспортироваться во всех направлениях", - добавил Малинов.

"Турецкий поток" представляет собой две нитки газопровода. По первой раз пойдет в Турцию, по второй - в Южную и Юго-Восточную Европу. В ноябре "Газпром" заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.

Болгария с 1 января начала получать газ по "Турецкому потоку"
Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Греция В мире Европа Северная Македония В мире Европа Болгария Газопровод "Турецкий поток"

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