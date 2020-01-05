Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.

По словам Авербуха, гонорары спортсменам платятся в рублях.

"Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход", - рассказал Авербух в интервью Sport24.

Также он рассказал о том, что первые постановки становились убыточными, из-за чего он продал свою машину и даже был вынужден брать кредиты. Также непросто было добиться того, чтобы шоу, проводимое в столице, собирало много зрителей.