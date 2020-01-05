Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020". После десятилетней презентации в Южной Америке легендарный марафон мирового автопрома, как известно, на пять лет перебрался в Саудовскую Аравию.

Но смена континента и географических лоций не принесла, судя по всему, существенных корректив в лидерские амбиции ветеранов увлекательного спорта. Многочисленные зрители с удовлетворением признавали, что среди большегрузов первенство надежно сохраняют экипажи российской команды "КамАЗ-мастер". Первое место после изнурительной гонки длиной в 752 километра досталось в воскресенье экипажу Антона Шибалова, который прошел спецучасток соревнования за 3 часа 40,35 секунды.

Покорять самый известный марафон в мире, в котором много скоростных трасс, песков и камней, дюн и даже немного асфальта в общей сложности отправились 342 экипажа, включая четыре грузовика из Набережных Челнов. Кстати, еще один российский тяжеловес во главе с Дмитрием Сотниковым занял сегодня четвертое место (3.44,42), экипаж Андрея Каргинова удержал за собой седьмую позицию, а лидер прошлогоднего турнира Эдуард Николаев пока занимает десятое место, фиксирует ситуацию ТАСС.

И тем не менее, убеждены спортивные эксперты, камские мастера являются фаворитами любой гонки, в которой участвуют. И нынешний "Дакар" для них - не исключение. Более того, комментаторы обратили внимание, что с первых минут экипажи "Синей Армады" взвинтили нагрузки и устремились к победному финишу быстрее своих соперников.

У предпоследней отметки камазовец Андрей Каргинов, например, опережал ближайших преследователей на семь минут. Правда, ближе к финишу его экипаж потерял почти четверть часа и выпал из первой пятёрки, но лучшее время всё равно осталось за нашими мастерами.

Приятным сюрпризом для многих стало и виртуозное вождение, которое продемонстрировал на спецучастке белорусский лидер "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. Третье время показал Янус ван Кастерен на "Ивеко", а четвёртым классифицировался наш пилот Дмитрий Сотников. Кстати, Эдуард Николаев, который закончил воскресный день на десятой строчке, пояснил ситуацию проблемами в системе охлаждении мотора. Вышли из строя вентиляторы, и пришлось сбросить темп, чтобы не перегреть двигатель, рассказали в команде.

В категории автомобилей лучшим из россиян стал в воскресенье Владимир Васильев из команды X-Raid G-Energy, занявший девятое место (3.32,29). В категории багги успел отличиться и наш гонщик Сергей Карякин, который занимает по итогам этапа пятую позицию с результатом 4.09,50.

В зачёте внедорожников с самого начала дистанции лучший темп взял, судя по судейским протоколам, Нассер Аль-Аттия. Но фортуна уже с первых минут решила проявить свой настырный характер, и у действующего победителя гонки начались проблемы с шинами, а под финиш - с машиной. В итоге Аль-Аттия уступил лидерам X-Raid - Стефану Петеранселю и Карлосу Сайнсу около трёх минут. "Это был трудный день - у нас было три прокола", - с огорчением махнул рукой Нассер.

Сюрпризы на каждом этапе "Дакара" - не исключение, а скорее - правило, утверждают ветераны гонок. И спорить с проверенной временем аксиомой не приходится. Неожиданно в воскресенье поймал удачу "за хвост" литовский экипаж команды AgroRodeo в составе Вайдотаса Залы и Саулиуса Юргеленаса. Их MINI преодолела спецучасток за 3 часа 19 минут и 4 секунды. Это на две с лишним минуты быстрее, чем Стефан Петерансель на багги X-Raid, констатирует судейская бригада.

А вот Фернандо Алонсо свой первый этап закончил на 15 с лишним минут хуже лидера. Но и это, полагает он, вполне достойный результат, ведь в генеральной классификации Алонсо опережает таких мастеров, как Прокопа, де Вильерса и Рому.

Перемены в майке лидеров намечались сегодня и в категории двухколесных машин. Лидерство среди мотоциклетных шлемов на первых порах пытался удержать американский райдер Рикки Брабек на "Хонде". Но уже на середине спецучастка у него украл секунды Тоби Прайс, действующий победитель "Дакара" из обоймы KTM. В итоге, как шутят обозреватели, Прайс привёз Брабеку две минуты с копейками.

"День был трудный, но мы его благополучно завершили", - только и сумел выдохнуть после финиша Тоби, признав, что сегодня у него оказался не самый лучший старт, "но мы в хорошей форме, мотоцикл - тоже", - с оптимизмом резюмировал гонщик.

Удержаться в лидерской десятке удалось и россиянину Сергею Карякину, который в этом году выступает в классе Side-by-Side вместе с Антоном Власюком. По итогам дня он расположился на пятой позиции, уступив фаворитам меньше четверти часа. А возглавляет классификацию экипаж польского пилота Арона Домзалы. Пару минут ему уступил Кейси Карри из США, третьим в судейском протоколе зафиксирован Хосе Антонио Хинохо Лопес, а на четвёртой позиции, в двух минутах перед Карякиным, расположился Франсиско Лопес Контардо.

Что касается ювелирных пируэтов на квадроциклах, то класс вождения продемонстрировал чилийский спортсмен Игнасио Касале. Трасса напоминала дороги ралли Марокко, где он выступал в октябре, поделился первыми эмоциями Касале. "И хотя проехал маршрут быстро, не допуская ошибок, но навигация была довольно трудной. Потеряться или попасть в аварию было очень легко", - огорчался спортсмен.

Остается напомнить, что ралли-рейд "Дакар-2020", стартовавший в Джидде, завершится 17 января в Киддии. А до того его участникам предстоит преодолеть в ОАЭ около восьми тысяч километров, в том числе пять тысяч - спецучастков.