Командующий КСИР пообещал выдворить США с Ближнего Востока

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами пообещал выдворить США с Ближнего Востока. По его словам, после смерти генерала Касема Сулеймани Тегеран нацелен на "стратегическую месть" с обширной географией.

Командующий КСИР заявил, что США, убив генерала Сулеймани, спровоцировали конец своего присутствия в регионе. Салами поклялся, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы материализовать эту цель, передает агентство Fars. Он отметил, что США всегда терпели сокрушительные поражения вследствие своих собственных ошибок.

По словам Салами, в регионе воцарятся процветание, безопасность и стабильность, как только американские военные уйдут. Между тем сроки и масштабы операции иранский генерал пока не обозначил.

Напомним, США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Тегеран заявил о праве на ответные действия.