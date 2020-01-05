МИД Ирана: убийство Сулеймани не скажется на сотрудничестве с РФ по Сирии

Убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии Ирана и России в деле политического урегулирования в Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

"Генерал Сулеймани играл выдающуюся роль в координации взаимодействия Ирана, России и Турции в регионе. Мы не думаем, что с назначением генерала Каани на должность возникнет вакуум в этой сфере", - сказал дипломат журналистам.

При этом он отметил, что новый глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Исмаил Каани обладает высоким профессионализмом, позволяющим ему успешно решать задачи на сирийском треке.