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05.01.2020 15:44
Рубрика: В мире

МИД Ирана: убийство Сулеймани не скажется на сотрудничестве с РФ по Сирии

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии Ирана и России в деле политического урегулирования в Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.
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"Генерал Сулеймани играл выдающуюся роль в координации взаимодействия Ирана, России и Турции в регионе. Мы не думаем, что с назначением генерала Каани на должность возникнет вакуум в этой сфере", - сказал дипломат журналистам.

При этом он отметил, что новый глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Исмаил Каани обладает высоким профессионализмом, позволяющим ему успешно решать задачи на сирийском треке.

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