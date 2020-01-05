МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.

Такое заявление последовало после проведенного в украинской столице шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (запрещена в РФ).

"Ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", - отмечает МИД РФ в своем заявлении.

В частности, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, на Украине возводят памятники и переименовывают улицы в честь коллаборационистов. "Вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований", - говорится в заявлении.

Москва также подчеркивает, что официальный Киев "упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам".

Ранее с осуждением марша памяти Бандеры выступили посольства Израиля и Польши на Украине. В ответ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".