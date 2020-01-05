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05.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Минсельхоз будет по-новому распределять субсидии аграриям

Текст: Алена Узбекова
С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса. Ранее субсидирование велось по трем направлениям: содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка и субсидирование на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В компенсирующую субсидию включается оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства, а также развитие традиционных подотраслей растениеводства и животноводства, поддержка агрострахования. Размер компенсирующей субсидии будет формироваться исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по стране. На эту субсидию из федерального бюджета в 2020 году будет выделено 34 млрд рублей.

Фото: iStock
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Стимулирующая субсидия будет предоставляться тем регионам, которые установили для себя приоритетные отрасли развития АПК. Она будет затрагивать производство зерновых или масличных агрокультур, овощей открытого грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных, плодово-ягодных насаждений. Также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования и поддержка десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На стимулирующую субсидию из федерального бюджета в 2020 году будет выделено 27 млрд рублей.

Как сообщала ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, новый механизм распределения субсидий позволит оказывать поддержку регионам точечно, по значимым для них направлениям. "Благодаря новой системе многие регионы смогут выпускать продукцию с максимальной рентабельностью. Раньше субсидии "размазывались" по многим направлениям и были непрозрачными", - отмечала ранее Елена Фастова.

При этом, по словам замминистра, 2020 год станет переходным на новые правила субсидирования. На первом этапе соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий будет в пользу компенсирующей, но дальше, наоборот, увеличится стимулирующая часть.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Разделение субсидий на компенсирующую и стимулирующую части представляется правильным решением, сообщила "РГ" эксперт Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. По ее словам, господдержка будет более рациональной - деньги пойдут на то, в чем есть потребность. "Однако, до сих пор схема определения приоритетных проектов и распределения средств не совсем ясна. Поэтому есть риск, что распределение субсидий снова будет носить ассиметричный характер, как это было последние годы, и средства будут доставаться преимущественно отдельным организациям в регионах. Это также может нанести урон малым формам хозяйствования", - отметила эксперт.

При этом Минсельхоз пока установил ограничивающий коэффициент по доле региона в общем объеме субсидий по "компенсирующей" части в 5%, но по стимулирующей - 40%, отметила Надежда Каныгина. "Теоретически буквально два-три региона могут забрать все средства господдержки по стимулирующей части, а перспективных сельскохозяйственных регионов у нас все-таки гораздо больше. Столь высокая доля по стимулирующей части может быть оправдана только в случае действительно крупных масштабных проектов в регионе", - сказала эксперт.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК Вступают в силу в январе 2020 года

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