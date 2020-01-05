Москвичи стали в два раза чаще пользоваться каршерингом

Ежедневно на автомобилях сервиса краткосрочной аренды по своим делам едут более 150 тысяч москвичей. За год число поездок на каршеринге выросло более чем в два раза - до 47 млн, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

С каждым годом все больше горожан предпочитают пользоваться арендованной машиной. В 2019 году автомобили каршеринга в Москве проехали 580 млн км. Каждый день каршеринг экономит более 1,3 кв. км городского парковочного пространства, что сравнимо с площадью Парка Горького.

Ежедневно более 150 тысяч жителей и гостей столицы берут автомобили напрокат, а это два полных стадиона Лужники.

Самой популярной машиной в эконом сегменте каршеринга является иномарка Volkswagen Polo. Следом автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio.